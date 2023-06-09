В СИЗО подозреваемая просидит до 6 августа. Постановление может быть обжаловано.

Жительница Владимира арестована на два месяца за попытку поджога областного военкомата. Об этом в пресс-службе Владимирского областного суда.«55-летняя женщина обвиняется в хулиганстве. При помощи зажигательной смеси она попыталась поджечь здание Владимирского областного военкомата», - уточнили в суде.Напомним, что в начале неделе об инциденте сообщали , которые утверждали, что она является сотрудницей правительства области. Якобы некая Жанна Р. подъехала к зданию военного комиссариата и метнула три «коктейля Молотова». Крупного пожара удалось избежать. Пламя потушили, женщину задержали. В её авто также нашли 5-литровую канистру с горючим веществом и тряпки.Коллеги из сообщали, что якобы чиновница набрала кредитов на несколько миллионов рублей, а чтобы ей простили долги, согласилась поджечь военкомат.Редакция «33Live.Ru» обращалась за комментариями в УМВД и пресс-службу правительства региона.«Не комментируем», — ответили в полиции.В пресс-службе правительства пояснили, что нужно ждать официального подтверждения информации.Оперативный дежурный военного комиссариата Владимирской области предложил обратиться за комментарием в полицию, которая, как вы читали выше, ничего не комментирует. Замкнутый круг разорвали лишь представители суда.В СИЗО подозреваемая просидит до 6 августа. Постановление может быть обжаловано.