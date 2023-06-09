Он прошел во владимирском Армянском культурном центре на ул. Погодина. Всего в турнире приняли участие около 30 членов Совета армянской диаспоры. Они соревновались в двух видах игры в нарды

Он прошел во владимирском Армянском культурном центре на ул. Погодина. Всего в турнире приняли участие около 30 членов Совета армянской диаспоры. Они соревновались в двух видах игры в нарды – короткой и длинной. Как сообщают на сайте мэрии, первое место в турнире по длинным нардам занял Норик Арутюнян из Гусь-Хрустального, второе – Михаил Насибов из