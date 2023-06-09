Во Владимире электропоезд Ласточка насмерть сбил мужчину с велосипедом. Владимирский линейный...

Во Владимире электропоезд "Ласточка" насмерть сбил мужчину с велосипедом.Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, от дежурного по станции Владимир транспортным полицейским поступила информация о том, чтоТрагедия случилась сегодня днем на 186 километре Горьковской железной дороги - в районе путепровода через ж/д с улицы Верхняя Дуброва в промзону "Яма".Поездом №704 «Ласточка» сообщением «Москва - Нижний Новгород» сбит переходящий пути в запрещенном месте мужчина с велосипедом, сообщил Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте информацию от дежурного по станции Владимир.По сообщениям очевидцев, поезд подавал гудки, машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Пострадавший скончался на месте происшествия.Фото; https://www.pxfuel.com