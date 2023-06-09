Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы или штраф до 3 млн рублей.

Во Владимире из-за в парке «Дружба» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.Ранее природоохранная прокуратура провела проверку жалоб жителей и выяснилось, что в урочище Вышка Нерлинского участкового лесничества незаконно вырублены 53 липы, дуб, клён. Ущерб составил 2,5 млн рублей. Работы проводились по заказу ООО «СХК «Вышка».О результатах проверки надзорное ведомство сообщило в СКР. По результатам рассмотрения материалов заведено уголовное дело по статье «незаконная рубка в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы или штраф до 3 млн рублей.