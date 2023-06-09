Информация об этом появилась в социальных сетях. В ГИБДД факт ДТП подтвердили, но подробности сообщить не смогли – на месте работают специалисты. А вот что думаю свидетели аварии в

Информация об этом появилась в социальных сетях. В ГИБДД факт ДТП подтвердили, но подробности сообщить не смогли – на месте работают специалисты. А вот что думаю свидетели аварии в социальных сетях. Из комментариев Пишите верную информацию. Логан подбил форд при повороте и форд улетел на тротуар. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!