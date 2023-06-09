Во Владимире ночью горел частный жилой дом и гараж с автомобилями. Ночью 9 июня 2023 года в ГУ МЧС...

Во Владимире ночью горел частный жилой дом и гараж с автомобилями.Ночью 9 июня 2023 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре автомобилей и частного жилого дома в деревне Никулино города Владимира.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту подразделений наблюдалось горение автомобилей, кровли и внутренней отделки дома, гаража и вагончика. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 150 кв. м.Информация о погибших и пострадавших не поступала.На пожар привлекалось 3 единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области