Ранее её признали виновной в хищении.

Владимирский областной суд подтвердил бывшему руководителю ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области» по делу о коррупции. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.По версии следствия, с лета 2020 года по февраль 2021 она, не ставя в известность работодателей, выписывала себе премии по 45 тысяч рублей в месяц. За семь месяцев должностное лицо присвоило 315 тысяч рублей.«Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым «ЕРИЦ Владимирской области» ущерб на вышеуказанную сумму», - пришли к выводу в прокуратуре Владимирской области.На этапе следствия и на суде обвиняемая отрицала причастность к совершению преступления. Однако женщину всё равно признали виновной в хищении средств. Она получила три года условно. В пользу ЕРИЦ с осуждённой взыскана полная сумма материального ущерба.Юристы ЕРИЦ обжаловали приговор. Они просили переквалифицировать действия Станкевич М.П. на менее тяжкое преступление - злоупотребление полномочиями. Защита и вовсе требовала оправдать подсудимую. Однако судебная коллегия по уголовным делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения.