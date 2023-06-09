Теперь утвердить кандидатов должна конференция реготделения, которая состоится 23 июня.

Во Владимире «ЕР» согласовала первую пятерку списка на выборах в ЗС. Теперь утвердить кандидатов должна конференция реготделения, которая состоится 23 июня.Президиум политсовета партии решил, что к победе во Владимирской области «Единую Россию» поведут губернатор Александр Авдеев, спикер ЗС Владимир Киселёв, сенатор Ольга Хохлова, депутат ЗС Юрий Фёдоров и член Общественной палаты Екатерина Меркурьева.Ранее исполком партии власти итоги праймериз по отбору кандидатов-одномандатников.