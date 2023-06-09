Во Владимире пропала пенсионерка: нужна ваша помощь. Пропала Печникова (Шатохина) Евгения...

Во Владимире пропала пенсионерка: нужна ваша помощь.Пропала Печникова (Шатохина) Евгения Николаевна 1940 г.р. (82 года), г. Владимир.С 28 мая 2023 года её местонахождение неизвестно. Последний раз была замечена на улицах Элеваторной, Производственной и Фатьянова.Нуждается в медицинской помощи!Может находиться в вашем районе!Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.Была одета: серая куртка, чёрные брюки, серый берет.С собой: бежевая сумка.Если кто-то ее видел или знает информацию о местонахождении, просьба звонить по номеру:+7(920)629-90-71, Олег+7 (920) 624-03-00, Анна.