Ущерб составил 2,5 млн рублей.

Во Владимире районе парка «Дружба» незаконно вырублены 53 дерева. Работы начались накануне.Местные жители встревожены историей со спилом деревьев в окрестностях общественного пространства. Они засомневались в законности производимых работ и подали жалобу в прокуратуру.В урочище Вышка Нерлинского участкового лесничества ГКУ ВО «Суздальское лесничество» незаконно вырублены 53 липы, дуб, клён. Ущерб составил 2,5 млн рублей. Работы проводились индивидуальным предпринимателем по договору подряда, заключённого с ООО «СХК «Вышка». Руководителю компании внесено представление. Материалы направлены в СКР для возбуждения уголовного дела.Напомним, что накануне историю прокомментировала горадминистрация. На место выехали представители мэрии и региональных ведомств. По итогам осмотра и изучения документов установлено, что работы производились на частном участке сельскохозяйственного назначения. Никаких мер принято не было.Напомним, что в марте власти расположенного рядом с «Дружбой».