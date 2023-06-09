По информации профсоюза «Действие» такое решение принял региональный минздрав.

Во Владимире сократят 9 бригад скорой помощи. По информации такое решение принял региональный минздрав.Видимо, процесс связан с централизацией службы СМП. В 2023 году во Владимирской области завершится укрупнение станций. Районные подразделения объединят вокруг медучреждений во Владимире, Коврове, Муроме, Вязниках и Гусь-Хрустальном. Единый диспетчерский центр будет базироваться в областном центре.Как утверждают представители профсоюза, во Владимире останется всего 28 бригад, хотя по нормативам их должно быть 45. По мнению организации, оптимизация уже привела к увольнению 10 медиков. В «Действии» прогнозируют рост нагрузки на врачей и фельдшеров, что может негативно сказаться на качестве медицинской помощи.Власти подтвердили коллегам из , что с начала года с городской станции скорой помощи ушли 10 человек, но объяснили увольнение состоянием здоровья сотрудников и семейными обстоятельствами. В минздраве отмечают, что перед ними не стоит цель сокращать штатную численность медперсонала.Сейчас население Камешковского, Судогодского, Суздальского, Собинского района и города Владимира обслуживают 34 бригады. Чиновники уверяют, что службу формируют в соответствии с правилами, утверждёнными Минздравом РФ.