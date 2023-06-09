Как сообщили в транспортной полиции, погибший – мужчина. Он пытался перейти железную дорогу с велосипедом. Трагедия случилась около полудня на улице Элеваторной. В ходе проверки

Как сообщили в транспортной полиции, погибший – мужчина. Он пытался перейти железную дорогу с велосипедом. Трагедия случилась около полудня на улице Элеваторной. В ходе проверки полицейскими установлено, что мужчину сбила “Ласточка” №704 сообщением Москва-Нижний Новгород. Сергей Воробьёв, старший инспектор по связям со СМИ Владимирской полиции на транспорте Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение