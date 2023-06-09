Во Владимире впервые открылась уникальная выставка из собрания Псковского государственного...

Во Владимире впервые открылась уникальная выставка из собрания Псковского государственного музея-заповедника.Впервые во Владимире-уникальная выставка из собрания Псковского государственного музея-заповедника. Она посвящена малочисленному народу сето. Выставку с символичным названием "По платью видно, кто идёт" во владимирских палатах представила гендиректор Псковского музея Светлана Мельникова. Репортаж Веры Куликовой.В России их всего 247. Народ сето-тот, что свято хранит свои традиции. Язык, культуру, обычаи, костюмы. Статус коренного малочисленного народа сето получили в 2010-ом, рассказывает гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Во Владимир псковские музейщики привезли почти полторы сотни раритетов. В них -история народа, который живёт в Печорском районе Псковской области и прилегающих районах Эстонии.Светлана Мельникова, генеральный директор Псковского музея-заповедника:- Каждое лето они собираются в Печорском районе, приезжают представители народа сето , которые проживают в Эстонии и на один год выбирают короля и королеву. И это повторяется из год в год. И делается это на праздник Успения.Сето-православные. Крещение приняли в 16 веке в Псково-Печорском монастыре. Олег Гуреев, заместитель министра культуры региона, в прошлом году посетил Псковскую область. Подчеркивает, народ сето для псковской земли- настоящая гордость.Олег Гуреев, заместитель министра культуры Владимирской области:- Дело не в драгоценности металла, а в тот смысл, который вкладывается и и в украшения, да и в смысл. Вот одна из самых малочисленных народностей России сето, пожалуй, самые известные на северо-западе нашей страны.Коллекция женского и мужского костюма сето представлена во владимирских Палатах. Линики, узорное ткачество, пояса. Здесь же- массивные старинные украшения из серебра: фибулы, цепи, ожерелья, серьги. Порой женщина народа сето носила на себе до 5 килограммов серебра. Сначала был слышен звон украшений, а потом уже видели ее саму.Светлана Мельникова, генеральный директор Псковского музея-заповедника:- Самая известная нагрудная большая брошь. Она так и называется брошь сету. Иногда ее называют фибулой. Что тоже имеет право на жизнь. Эту фибулу могли носить только женщины детородного возраста. Это где-то с 18 до 45 лет. Она обозначает защиту женщины.Она обозначает защиту рода.Сето-малочисленная финно-угорская этническая группа. Финно-угры жили и на территории владимирского края. Эти страницы этнической истории отражает и топонимика. Пекша, Кидекша, Колокша, Векша, Муром. Даже происхождение названия Суздаль связывают с финно-уграми. Псков-место, где начинается Россия. Владимир- ее сердце. Выставка из Псковского музея- рассказ о многообразии России и единении народов.Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.