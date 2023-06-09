Во Владимирской области мужчина убил отчима из-за громкости включенной музыки. Установлено, что...

Во Владимирской области мужчина убил отчима из-за громкости включенной музыки.Установлено, что после празднования Нового года ранним утром 1 января 2023 года осужденный включил громкую музыку. В комнату зашел отчим, попросил убавить звук. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого виновный нанес потерпевшему удар кухонным ножом в живот. сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Пострадавший где спустя две недели скончался от перитонита в больнице.Виновный дал признательные показания, но после смерти потерпевшего стал утверждать, что пострадавший начал его избивать. А он защищался и схватил нож случайно. И даже предъявил следы от якобы полученных телесных повреждений. Однако следствие установило, что их обвиняемый получил ранее - упал пьяным с лестницы в состоянии опьянения.В итоге - 8 лет в колонии строгого режима.Фото https://www.pxfuel.com