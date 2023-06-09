Во Владимирской области найдена умершая от птичьего гриппа чайка. В трупе чайки с берега реки...

Во Владимирской области найдена умершая от птичьего гриппа чайка.В трупе чайки с берега реки Каменки в Суздале на улице Покровская обнаружен РНК вируса гриппа А, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области. Этот вирус может также приводить и опасному заболеванию у человека.Напомним, что чтобы человеку заразиться птичьим гриппом - нужно постараться. Для этого необходим тесный, длительный контакт с птицей. Но летальность для человека высокая - пятьдесят процентов.После карантина, введённого в соседних регионах, за частными подсобными хозяйствами и птицеводческими предприятиями установлен дополнительный контроль.На сегодня актов заболевания птичьим гриппом среди населения региона не зарегистрировано, подчеркивает Роспотребнадзор.Фото https://www.pxfuel.com