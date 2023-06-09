Пятница должна стать самым тёплым днём недели.

Во Владимирской области 9 июня ожидается потепление до +25 градусов Цельсия. Об этом рассказали в Центре «Фобос».Пятница должна стать самым тёплым днём недели. Метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами дожди. Скорость порывов юго-западного ветра составит 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-750 мм ртутного столба.В субботу, 10, июня похолодает до +17.