Во Владимирской области, по требованию прокуратуры в медицинском кабинете детского сада появилось...

Во Владимирской области, по требованию прокуратуры в медицинском кабинете детского сада появилось необходимое оборудование.Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении.Установлено, что медицинский кабинет одного из детских садов не оборудован мебелью, медицинской техникой. Оказание необходимой и своевременной медицинской помощи детям не осуществляется. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки выяснилось, что в кабинете не было медицинского стола, холодильника, медицинских изделий. а именно жгутов, бинтов, травматологической укладки.В итоге, прокурором направлено в суд исковое заявление об обязании дошкольного учреждения устранить допущенные нарушения.Требования прокурора судом удовлетворены, решение суда исполнено.В настоящее время медицинский кабинет оборудован всем необходимым.Фото пресс-служба прокуратуры Владимирской области