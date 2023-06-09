Во Владимирской области предотвращать лесные пожары помогает искусственный...

Во Владимирской области предотвращать лесные пожары помогает искусственный интеллект.Предотвращать лесные пожары в регионе помогает искусственный интеллект. Обнаруживать очаги возгорания позволяет круголосуточный видеомониторинг.Сейчас во Владимирской области действуют 60 камер, которые транслируют пожарную обстановку. Благодаря качеству изображения 4К дежурный может масштабировать картинку, а также уточнить место пожара с погрешностью до 150 метров, отмечают в правительстве региона.Система мониторинга сканирует территорию по горизонту. Угол обзора каждой камеры- 360 градусов. Так видеокамеры зафиксировали пожары, которые только разгорались в Курловском, Ковровском, Селивановском, Собинском, Владимирском лесничествах. Местные жители в населённых пунктах рядом даже не почувствовали задымления, а система смогла определить малые очаги. Под охраной в области- почти полтора миллиона гектаров лесов. 80 процентов из них- высокогорючие сосна и берёза. Комплексная противопожарная защита с земли и воздуха позволяет сохранить лесной фонд. Кроме лесов, это 320 видов краснокнижных растений и животных.