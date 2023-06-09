Во Владимирской области продается родовая усадьба, в которой гостил Федор Шаляпин. В интернете...

Во Владимирской области продается родовая усадьба, в которой гостил Федор Шаляпин.В интернете появилось объявление о продаже земельного участка, на котором располагается архитектурный ансамбль имения Карповой в Петушинском районе. Объект культурного наследия регионального значения. Цена - ничтожная. Как некогда роскошный архитектурный комплекс превратился в токсичный актив? Выясняла Дарья Давыдова.Дарья Давыдова:- Вот она - усадьба, вот он - старинный ансамбль. Точнее, то, что от него осталось. Время здесь словно остановилось, и будто на дворе опять - конец восемнадцатого столетия, когда помещики, фабриканты и прочие господа могли свободно продавать свои имения вместе с землей и прикрепленными к ней крестьянами. Территория комплекса продается. Объявление появилось на популярной интернет-площадке.Семнадцать с половиной гектаров "в живописном месте Владимирской области" продаются за символические тридцать пять миллионов рублей. "Возможен торг". Продавец пишет, что это территория бывшего дома отдыха, хотя историю, как выясняется, знает гораздо глубже.- Раньше, до того, как здесь был дом отдыха "Сушнево-1", там жила родная сестра самого богатого человека в России Саввы Тимофеевича Морозова. И там три развалюхи, в том числе с колоннами, они подлежат восстановлению, но их как бы трогать нельзя.- Две колонны в том году начали накреняться, в этом году, как вы видите, все колонны полностью развалились. И крыша полностью пришла в негодность.Пробираясь через бурелом, местный житель Сергей Аксенов показывает развалины Усадьбы Карповой. Названное в честь последней владелицы, барское имение многодетной семьи когда-то было весьма роскошным и гостеприимным местом.- По преданию, значит, Федор Шаляпин распевался на реку Пекшу.Сейчас в дебрях дворянского гнезда распевается кукушка, отмеряя, сколько осталось господскому дому, родовым особнякам, флигелям, часовне. С каменным лицом стоит посреди разрухи молодая Валентина Терешкова. Состояние усадьбы космически-удручающее. Однако власти не теряют надежды передать памятники в частные руки. Объекты Ансамбля находятся на балансе "Госцентра" и включены в план приватизации, рассказывает Ольга Малафеева.Ольга Малафеева, и.о. директора Госцентра по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия:- Для того, чтобы нам найти потенциального инвестора, необходимо решить проблемы с земельным участком. Данный объект культурного наследия земельным участком не обеспечен.Памятники - отдельно, отдельно - земля, и чья она, сейчас выясняют в районной администрации.Сергей Тришин, председатель комитета по управлению имуществом Петушинского района:- Мы сейчас в Росреестре запросили информацию по прошедшей сделке и об объектах. Дальше будем продумывать план, чтобы эти объекты изъять из частной собственности.У Сергея Аксенова есть документ, подтверждающий факт продажи участка в 2008 году и опасения, что очередная сделка может затронуть личные интересы десятков жителей Сушнево.Сергей Аксёнов, житель пос. Сушнево:- Мы предполагаем, что в 17 гектаров, заявленных в объявлении на продажу, не могут не входить дома, значит, многоквартирные дома, которые находятся непосредственно в Сушневе. В том числе и вот наш дом тоже.В последний раз имя собственника всплывало в 2011 году.Местные хорошо помнят скандальную историю, как некая дама по фамилии Ительсон устроила в усадьбе грандиозный лесоповал.Валентина Карпова, жительница пос. Сушнево:Наталья Львовна. Ну, вот она тут была, когда тут спиливали деревья, приезжала милиция. Вроде ее, сказали, арестовали. А потом уж я не знаю.Той зимой в парке полегли полторы сотни реликтовых сосен, елей, лип и берез. Госинспекция тогда отсудила у нарушительницы беспрецедентную сумму ущерба - два миллиона рублей. Удалось ли ее взыскать, неизвестно. Только в 2018 году взять с Ительсон было уже нечего.Жительницу Владимира признали банкротом и все ее имущество было продано в счет долгов. "С молотка" за бесценок ушли корпус, склад, столовая санатория Сушнево и 17 усадебных гектаров! Выудив из банкротного дела "кота в мешке", покупатели сейчас, очевидно, пытаются избавиться от токсичного актива. Пока сюжет готовился к эфиру, объявление было снято с публикации.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".