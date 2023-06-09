Во Владимирской области стартует благотворительный телемарафон Всё для Победы. Сегодня во...

Во Владимирской области стартует благотворительный телемарафон "Всё для Победы".Сегодня во Владимирской области стартует благотворительный телемарафон "Всё для Победы". Его организует Народный фронт. Внести свой вклад может любой житель региона. Все собранные средства направят на помощь защитникам Родины, участникам специальной военной операции. Слово Марии Платанюк.Всё для фронта! Всё для Победы! В ежедневном режиме Народный фронт во всех регионах страны ведёт сбор помощи для тех, кто защищает рубежи страны. Формирование грузов на передовую, регулярные рейсы в зону СВО-на передний край. Эту работу активно ведёт Народный Фронт во Владимирской области. Бойцы должны чувствовать поддержку. Знать, что их любят и ждут.- С передовой дорогие земляки! Ещё раз огромное спасибо, за помощь, которую вы нам оказываете! Если мы вместе, мы победим! Победы будет за нами, ждите нас живыми и здоровыми!В зоне СВО сейчас находится член регионального штаба Константин Ефремов. Он передаёт всю информацию по необходимому снаряжению. Уже несколько раз- на переднем крае- была сопредседатель регионального штаба Народного Фронта Наталья Палаткина. Доставляла грузы бойцам, привозила медицинское оборудование. Сегодня Наталья Палаткина с гордостью говорит о тех, кто сделал свой мужской выбор. Представители Народного Фронта провожают добровольцев.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба Народного Фронта во Владимирской области:- Огромное спасибо за то, что они приняли решение пойти в зону специальной военной операции. Это очень важное решение. Защитить нашу страну, наш народ, наших людей.От противодроновых ружей до лекарств. Всё, что нужно нашим защитникам. Вместе со всей страной помогают все районы Владимирской области. Гусь-Хрустальный, к примеру, недавно поставил рекорд. 102 тонны гуманитарной помощи. Жители всех территорий делают окопные свечи, плетут маскировочные костюмы и сети, собирают продукты и медикаменты. Общим "Поездом Победы" на Донбасс перед 9-ым мая Владимирская область отправила на фронт автомобили.Волонтёры объединяют усилия с владимирской командой "Молодёжки ОНФ". Плетут сети.Анна Малькова, волонтёр, представитель Управления Федерального казначейства:- Ранее мы предоставляли ткани для плетения сетей, а сейчас участвуем сами. Приходим, плетём.Сегодня, 9 июня Народный Фронт во Владимирской области запускает очередной марафан по сбору средств для наших земляков- участников - специальной военной операции. Перевести средства можно будет с помощью кьюар-кода проекта "Всё для Победы". Каждый рубль пойдет на помощь защитникам Отечества.Артём Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта во Владимирской области:- В данный момент мы понимаем, что необходимы радиоэлектронные средства защиты. Это ружья, это квадрокоптеры, другое оборудование. Поддержите нас, пожалуйста, в сборе, своей посильной помощью.Алёна Бойкова, координатор "Молодёжки ОНФ" во Владимирской области:Марафон "Всё для Победы" стартует сегодня в прямом эфире в 18.00. Его проведут наши коллеги- журналисты телеканала "Вариант". Победу, ту, что станет одной на всех, приближаем вместе!Мария Платанюк "Вести-Владимир".