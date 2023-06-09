Во Владимирской области, в выходные дни ожидается похолодание, но ненадолго. Руководитель центра...

Во Владимирской области, в выходные дни ожидается похолодание, но ненадолго.Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в своём телеграм-канале рассказал, что начиная с понедельника, 12 июня, погода постепенно начнёт улучшаться.В четверг, 15 июня, прогнозируется до +25, +27 градусов, а уже к 16-17 июня температура воздуха прогреется до +27, +29 градусов. Синоптик также отметил, что осадки в эти дни не ожидаются.А вот выходные будут прохладными.10 июня температура воздуха в регионе будет на 8 градусов ниже, чем днем ранее. По прогнозам синоптиков, дождя не ожидается. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +16°C. Ночью столбик термометра опустится до +7°C.Ветер северный, 4м/с.Атмосферное давление от 750 до 756 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды10 июня отмечается день памяти преподобного Никиты исповедника. Святой Никита в народе почитается стражем гусей, поэтому его попросту называют Гусятником. В народе считается – если тихий день, то урожай будет хороший. Следили также за клевером: "Клевер сближает листочки – к ненастью".Фото pxfuel.com