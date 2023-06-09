Если вы не подготовили гардероб для прогулок под солнцем, то самое время это исправить. Рассказываем о самых главных трендах лета 2023.

Если вы не подготовили гардероб для прогулок под солнцем, то самое время это исправить. Рассказываем о самых главных трендах лета 2023.Кроп-топы и браКажется, за время холодов все порядком устали от футболок, рубашек и блузок. Этим летом заменяем их на кроп-топы и бра. Не бойтесь покупать модели в бельевом стиле. Да, это смело, но зато восхищенные взгляды вам обеспечены. Подобные вещи можно сочетать с чем угодно: брюками, джинсами, шортами и юбками.КорсетыЕсли хочется предать образу романтики, то корсеты вам в этом помогут. Их можно сочетать с как с юбками, так и джинсами или шортами. Можно поискать шикарные комбинезоны и платья с этой женственной деталью. А еще стилизовать рубашку или футболку, надев корсет поверх.ВырезыОбразы с вырезами и разрезами в тренде уже не первый сезон. Они могут быть в разных местах: в районе груди, ног, рук, талии, бедер. В общем, можете смело фантазировать.Длина миниЭкстремально короткая длина не оторвет от вас глаз. Можете выбрать то, что вам по душе – юбку, шорты или платье.Длина максиЕсли вы не относите себя к любителям коротких юбок, то этим летом тренды подстроились под вас. Сегодня образы с платьями и юбками в пол подойдут не только для выходов в свет. Сдержанная сексуальность и элегантность делают этот предмет гардероба идеальным для повседневной жизни.Брюки каргоМодели с широкими штанинами и очень крупными карманами – настоящий мастхэв этого сезона! Брюки очень удобные, а эффектный низ можно смело сочетать практически с любым верхом и обувью.