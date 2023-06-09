Актриса Алена Хмельницкая всегда была отзывчивым человеком и по своему опыту знает, что такое горе.

Актриса Алена Хмельницкая всегда была отзывчивым человеком и по своему опыту знает, что такое горе.Российская актриса Алена Хмельницкая снялась в множестве кино и сериалов. В ее фильмографии такие картины как "Сердца трех", "Президент и его внучка" и многие другие. 52-летняя актриса продолжает сниматься и развивать карьеру. При этом Алена Хмельницкая активно занимается общественной деятельностью.На днях актриса решила поддержать в своих соцсетях одного медика, с которым случилась беда. Она опубликовала в своем аккаунте историю врача Владимира Лившица, у которого нашли рак желудка и пищевода 4 стадии. Хмельницкая поддержала сбор денег на лечение. Общая сумма составляет 360 тысяч рублей."В декабре 21 года поставили рак желудка и пищевода поздней стадии. Сначала был курс тяжелой химиотерапии с опасными для жизни побочками, и никакого результата. Мне отказали в операции. Далее я начал корректировать свое лечение, искать и выстраивать вспомогательные новые подходы по крупицам. С этого момента у меня чуть-чуть умеренная положительная динамика. Я намерен идти до конца", – рассказал врач.Благодаря Алене Хмельницкой публикация врача собрала гораздо больше просмотров и откликов неравнодушных людей.