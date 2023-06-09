Даже спустя годы на месте захоронения провидицы продолжает происходить необъяснимое.
Даже спустя годы на месте захоронения провидицы продолжает происходить необъяснимое.
Писательницы Евгении Давиташвили, известной на всю страну как Джуна, не стало в 2015 году. Вчера, 8 июня, исполнилось ровно восемь лет со дня ее смерти. Не секрет, что при жизни о загадочной поэтессе ходило множество слухов. Одни считали художницу ясновидящей и колдуньей, а другие относились к ее целительным способностям скептически, называя шарлатанкой. А после кончины писательницы споры, казалось, только усилились.
Скоропостижный уход Джуны не имел к мистике никакого отношения. По официальной версии она скончалась от инсульта в возрасте 65 лет. Впрочем, говорили, что накануне своей кончины Евгения чувствовала приближение смерти. Однако самое удивительное и пугающее начало происходить уже после ее похорон.
Евгения
Давиташвили упокоилась на Ваганьковском кладбище рядом с сыном Вахо. Провидица души не чаяла в отпрыске и не могла справиться с горем, когда его не стало. В какой-то момент ясновидящая даже собиралась раскопать могилу и клонировать тело наследника. А спустя 14 лет, когда Джуна ушла вслед за сыном, на погосте начала происходить самая настоящая мистика.
По слухам, к надгробию писательницы боятся приближаться даже работники кладбища. Могила предсказательницы буквально наводит на них ужас. Говорят, там можно увидеть загробный лик в виде женского силуэта с длинными волосами. Кроме того, у места захоронения Джуны буквально из ниоткуда появляются обрывки ткани красного цвета, который при жизни так любила поэтесса.