Даже спустя годы на месте захоронения провидицы продолжает происходить необъяснимое.

Даже спустя годы на месте захоронения провидицы продолжает происходить необъяснимое.Писательницы Евгении Давиташвили, известной на всю страну как Джуна, не стало в 2015 году. Вчера, 8 июня, исполнилось ровно восемь лет со дня ее смерти. Не секрет, что при жизни о загадочной поэтессе ходило множество слухов. Одни считали художницу ясновидящей и колдуньей, а другие относились к ее целительным способностям скептически, называя шарлатанкой. А после кончины писательницы споры, казалось, только усилились.Скоропостижный уход Джуны не имел к мистике никакого отношения. По официальной версии она скончалась от инсульта в возрасте 65 лет. Впрочем, говорили, что накануне своей кончины Евгения чувствовала приближение смерти. Однако самое удивительное и пугающее начало происходить уже после ее похорон.ЕвгенияДавиташвили упокоилась на Ваганьковском кладбище рядом с сыном Вахо. Провидица души не чаяла в отпрыске и не могла справиться с горем, когда его не стало. В какой-то момент ясновидящая даже собиралась раскопать могилу и клонировать тело наследника. А спустя 14 лет, когда Джуна ушла вслед за сыном, на погосте начала происходить самая настоящая мистика.По слухам, к надгробию писательницы боятся приближаться даже работники кладбища. Могила предсказательницы буквально наводит на них ужас. Говорят, там можно увидеть загробный лик в виде женского силуэта с длинными волосами. Кроме того, у места захоронения Джуны буквально из ниоткуда появляются обрывки ткани красного цвета, который при жизни так любила поэтесса.