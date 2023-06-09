Решение принято путём телефонного опроса.
Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области назначили выборы на 10 сентября. Решение принято путём телефонного опроса.
Такая форма вполне разрешается, ведь речь идёт не о принятии региональных законов. Примечательно, что народные избранники от КПРФ проигнорировали голосование, но их протестная акция не способна ни на что повлиять.
Постановление за подписью зампреда ЗС Романа Кавинова уже .
Напомним, что сами . Во время голосования власти применят