Решение принято путём телефонного опроса.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области назначили выборы на 10 сентября. Решение принято путём телефонного опроса.Такая форма вполне разрешается, ведь речь идёт не о принятии региональных законов. Примечательно, что народные избранники от КПРФ проигнорировали голосование, но их протестная акция не способна ни на что повлиять.Постановление за подписью зампреда ЗС Романа Кавинова уже .Напомним, что сами . Во время голосования власти применят