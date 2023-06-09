Пасынок зарезал отчима в первый день 2023 года.

Житель Меленок приговорён к 8 годам тюрьмы за убийство из-за громкой музыки. Об этом рассказали в Следкоме.Ранним утром 1 января 2023 года мужчина включил громкую музыку. В комнату зашел отчим, который попросил сделать тише, но был послан сами понимаете куда. Началась драка. Пасынок схватился за нож и всадил клинок в живот «отца». Пострадавшего госпитализировали, но спустя две недели он умер.Изначально душегуб признался в содеянном, но потом изменил свои показания. Обвиняемый пытался обставить случившееся как необходимую оборону. Гособвинение не поверило фигуранту и доказало, что тот лжёт.Следующие 8 лет мужчина проведёт в колонии строгого режима.