Житель Мурома обвиняется в жестоком убийстве своего знакомого. В отношении жителя Мурома...

Житель Мурома обвиняется в жестоком убийстве своего знакомого.В отношении жителя Мурома прокурором вынесено обвинительное заключение. Он обвиняется в убийстве своего знакомого.Дело обстояло следующим образом: в августе 2022 года мужчина, в нетрезвом виде, находился в своей квартире со знакомым. В ходе конфликта, он взял два ножа и топор, которыми нанес тому не менее 30 ударов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от большой кровопотери. Не желая, чтобы о содеянном стало известно, злоумышленник трое суток хранил труп в квартире.Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com