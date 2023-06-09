Житель Владимирской области украл контейнеры для раздельного сбора мусора, чтобы разводить в них...

Житель Владимирской области украл контейнеры для раздельного сбора мусора, чтобы разводить в них кроликов.Он был задержан полицейскими патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Гусь-Хрустальный», когда перевозил похищенное на авто с прицепом, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.40-летний мужчина признался, идея с кроликами пришла к нему в голову, когда он узнал, что в городе установлены два металлических контейнера для сбора пластиковых отходов. Чтобы не попасться он повез похищенное через лесной массив, но просчитался.Причиненный около 6 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.Фото сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.