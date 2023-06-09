Пирс Броснан обратился к властям с трогательной речью.

Пирс Броснан обратился к властям с трогательной речью.Популярный британский актер Пирс Броснан – человек с трудной судьбой. Мировую славу ему принесли блистательно исполненные роли в четырех фильмах саги про Джеймса Бонда. Артист сыграл "агента 007" в таких картинах, как "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас".Однако личная жизнь звезды сложилась не настолько удачно, как карьера. Его первая супруга, американская актриса Кассандра Харрис умерла от рака. Со второй – коллегой по цеху Кили Смит – звезде "бондианы" пришлось пережить два пожара.Пирс Броснанвмести с женой и двумя детьми жил в райском уголке на берегу Тихого океана – городе Малибу, известном своими песчаными пляжами. Их роскошный особняк площадью более 1200 квадратных метров оценивался в сто миллионов долларов.Однако во время пожара 11 февраля 2015 года недвижимость сильно пострадала. В огне погибли коллекционные предметы. Пламя также перекинулось на гараж и автомобиль Aston Martin V12 Vanquish 2002 года выпуска, за рулем которого водном из фильмов сидел Джеймс Бонд.Пирс Броснан тогда заявил, что за долю секунды принял решение не спасать автомобиль. Он подчеркнул, что это был удар, который можно было пережить. Зато семье актера удалось благополучно выбраться из дома.Пожарные справились с огнем, но особняку был нанесен огромный ущерб. И этим дело не ограничилось. Через три года во время массового пожара в Малибу дом звезды снова охватило пламя. Пострадала недвижимость и других артистов, живущих по соседству.После второй трагедии Пирс Броснан обратился к властям с трогательным посланием: "Жизни многих друзей и соседей обратились в пепел". Он также поблагодарил пожарных и полицейских, которые мужественно спасали местных жителей и их имущество.