28 часов обязательных работ получил собственник сельхозугодий во Владимирской области за неуплату...

28 часов обязательных работ получил собственник сельхозугодий во Владимирской области за неуплату штрафа в срокВ Камешковском районе должностными лицами Россельхознадзора была проведена внеплановая документарная проверка по соблюдению требований земельного законодательства в отношении ИП, являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 31,1 гектаров.В ходе проверки установлено, что участок по всей площади зарос сорной растительностью. Кроме того, в северной и восточной частях участка выявлено зарастание древесно-кустарниковой растительностью (ива, береза).В ноябре 2023 года Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям вынесено постановление о признании индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление Управления Россельхознадзора обжаловано не было и вступило в законную силу.Однако в установленный законом срок штраф нарушителем оплачен не был. С целью принудительного взыскания штрафа с должника, материалы административного дела были направлены в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.Также по факту неуплаты административного штрафа в срок было возбуждено дело об административном правонарушении и направлено в суд на рассмотрение.31 мая 2024 года в адрес Управления Россельхознадзора поступило постановление суда.Мировым судьей вынесено постановление о признании неплательщика виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 28 часов.Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям