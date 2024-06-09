Арест автомобиля помог жителю Гороховецкого района оплатить задолженность по алиментам 43 -...

Арест автомобиля "помог" жителю Гороховецкого района оплатить задолженность по алиментам43 - летний житель Гороховецкого района не выплачивал алименты на содержание дочери 2010 года рождения, что привело к образованию задолженности в размере более 70 тысяч рублей."Должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства о взыскании алиментов. Поскольку в установленный законом срок мужчина не принял никаких мер, чтобы оплатить задолженность перед ребенком, судебным приставом были предприняты меры принудительного характера", - пояснили в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Кроме того, судебными приставами было установлено, что у должника имеется автомобиль марки «Jaguar X-Type». В связи с отсутствием добровольного погашения задолженности, было принято решение о наложении ареста на указанное транспортное средство.Данные меры побудили мужчину незамедлительно оплатить задолженность. На сегодняшний день денежные средства перечислены в пользу ребенка.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений