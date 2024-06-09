Исторические места Владимирской области вошли в карту патриотического туризма В России создали...

Исторические места Владимирской области вошли в карту патриотического туризмаВ России создали карту патриотического туризма. В неё вошли в том числе туристические маршруты по историческим и памятным местам Владимирской области.Путешественники могут выбрать маршруты:Ковровский историко-мемориальный музей предлагает жителям и гостям региона присоединиться к маршруту «Ковров – город оружейной и воинской славы». В ходе программы гости посетят музей «Ковров – город оружейной славы»,Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярёва, посвящённый прославленному оружейнику, историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».Также во Владимирской области можно посетить программы «Героические страницы Владимира», «Ковров – город воинской славы», «Лётная школа усадьбы Жуковских».Всего карта объединила более 100 уникальных экскурсий, мероприятий и туров по России, ознакомиться с ними можно на сайте «Навигатора Победы»."Маршруты познакомят путешественников с самыми значимыми событиями в истории нашей страны, помогут глубже понять историческое наследие и культурные традиции регионов и проникнуться чувством гордости за свою страну", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.К программе уже подключилось 30 регионов.Напомним, что Владимирская область разработает новую региональную программу по развитию туризмаФото: пресс-служба Правительства Владимирской области