Исторические места Владимирской области вошли в карту патриотического туризма
В России создали...
Исторические места Владимирской области вошли в карту патриотического туризма
В России создали карту патриотического туризма. В неё вошли в том числе туристические маршруты по историческим и памятным местам Владимирской области.
Путешественники могут выбрать маршруты:
Ковровский историко-мемориальный музей предлагает жителям и гостям региона присоединиться к маршруту «Ковров – город оружейной и воинской славы». В ходе программы гости посетят музей «Ковров – город оружейной славы»,
Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярёва, посвящённый прославленному оружейнику, историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».
Также во Владимирской области можно посетить программы «Героические страницы Владимира», «Ковров – город воинской славы», «Лётная школа усадьбы Жуковских».
Всего карта объединила более 100 уникальных экскурсий, мероприятий и туров по России, ознакомиться с ними можно на сайте «Навигатора Победы».
"Маршруты познакомят путешественников с самыми значимыми событиями в истории нашей страны, помогут глубже понять историческое наследие и культурные традиции регионов и проникнуться чувством гордости за свою страну", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.
К программе уже подключилось 30 регионов.
Напомним, что Владимирская область разработает новую региональную программу по развитию туризма
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области