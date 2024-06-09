Полицейские Ивановской области задержали нынешнего министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина в Коврове. Силовики нагрянули прямо к нему домой. До 2023

Полицейские Ивановской области задержали нынешнего министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина в Коврове. Силовики нагрянули прямо к нему домой. До 2023 года чиновник работал в Ивановской области, именно там произошло преступление, в котором обвиняют Батурина. В пресс-службе УМВД по Ивановской области сообщили, что в декабре 2019 года департамент строительства и архитектуры региона принял и