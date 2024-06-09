По прогнозам синоптиков владимирцев ждет дождливая неделя с грозами В понедельник, 10 июня 2024...

По прогнозам синоптиков владимирцев ждет дождливая неделя с грозамиВ понедельник, 10 июня 2024 года, погода во Владимирской области будет с переменчивой облачностью, без осадков. А уже со вторника жителей региона ждут дожди и грозы.По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем до +22..+26°C. Ночью столбик термометра опустится до +12°C.Ветер юго-западный, 2-8м/с.Атмосферное давление 743-745 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 10 июня 2024 годаДень этот в народе величали стражем гусей, или гусятником. Никита-гусятник, покровитель этого дня, охранял в основном гусят, не подпуская к ним ястребов, орлов и других хищных пернатых. Если воздух над лесом синеет – погода будет теплой, а если на муравейнике много муравьев – к погожему дню.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky