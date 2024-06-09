Александр Авдеев предлагает ввести туристический сбор в городах региона

Губернатор Александр Авдеев и делегация Владимирской области активно участвуют в Петербургском международном экономическом форуме.На мероприятии глава региона выразил желание ввести туристический сбор для посетителей Владимира, Суздаля и Мурома, предлагая направлять собранные средства в муниципальные бюджеты. Предполагается, что размер туристического сбора составит до ста рублей, но пока неясно, как будет организован процесс его сбора.