В Минздраве Владимирской области рассказали, какие правила следует соблюдать в жаркие дни Жара...

В Минздраве Владимирской области рассказали, какие правила следует соблюдать в жаркие дниЖара дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: возрастает число сердечных сокращений, нередки гипертонические кризы, нарушения ритма сердца. Летом часто случаются инфаркты и инсульты."Пациенты с ожирением и избыточной массой тела хуже переносят жару в связи с нарушением теплоотдачи. Кроме того, избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему", - пояснили в Минздраве Владимирской области.Какие правила следует соблюдать в жаркие дни?Увеличить количество потребляемой чистой питьевой воды минимум в 2 раза. Пить лучше регулярно в течение дня маленькими глоточками, не дожидаясь чувства жажды. Сладкие напитки лучше не употреблять. Они усиливают недостаток жидкости в тканях организма в жару.Исключить из рациона жирную/жареную пищу и фастфуд. Увеличиваем количество овощей и зелени. Кисломолочные продукты следует употреблять жирностью до 2,5 %, творога до 5%.Ограничить занятия спортом в дневное время. Ходьба, езда на велосипеде, спортивные игры будут оказывать положительный эффект в вечернее время, когда температура воздуха снижается;Исключить употребление алкоголя. Он нарушает терморегуляцию организма и повышает риск теплового удара.Избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами (особенно в период с 11.00 до 17.00).Выбирать легкую необтягивающую одежду из натуральных тканей.Фото: Минздрав Владимирской области