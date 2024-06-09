В областной столице пройдет фестиваль Владимирские музыкальные сезоны Владимирские музыкальные...

В областной столице пройдет фестиваль "Владимирские музыкальные сезоны""Владимирские музыкальные сезоны". Первый, международный молодёжный фестиваль под таким названием пройдет в областной столице при поддержке регионального министерства культуры.11 и 12 июня на улицах города выступят порядка 300 артистов, в том числе, - из владимирского музыкального колледжа, «прозвучат» коллективы и из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Вологды, Петрозаводска.В День России музыканты выступят с праздничной программой на Пушкинском бульваре. А на гала-концерте выступят лучшие участники, а также иностранные студенты: из Китая, Египта и Македонии.Елена Соскова - заместитель министра культуры Владимирской области:- Мы ждем. Будет хорошее знакомство, прекрасный обмен опытом, а главное - показ творческой деятельности Владимирского музыкального колледжа. Нам очень хочется, чтобы сюда стремились студенты. Иностранные, в том числе. Потому что совершенно недавно было заключено соглашение о творческом сотрудничестве с китайским художественным колледжем.