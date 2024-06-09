В областной столице пройдет фестиваль Владимирские музыкальные сезоны
Владимирские музыкальные...
В областной столице пройдет фестиваль "Владимирские музыкальные сезоны"
"Владимирские музыкальные сезоны". Первый, международный молодёжный фестиваль под таким названием пройдет в областной столице при поддержке регионального министерства культуры.
11 и 12 июня на улицах города выступят порядка 300 артистов, в том числе, - из владимирского музыкального колледжа, «прозвучат» коллективы и из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Вологды, Петрозаводска.
В День России музыканты выступят с праздничной программой на Пушкинском бульваре. А на гала-концерте выступят лучшие участники, а также иностранные студенты: из Китая, Египта и Македонии.
Елена Соскова - заместитель министра культуры Владимирской области:
- Мы ждем. Будет хорошее знакомство, прекрасный обмен опытом, а главное - показ творческой деятельности Владимирского музыкального колледжа. Нам очень хочется, чтобы сюда стремились студенты. Иностранные, в том числе. Потому что совершенно недавно было заключено соглашение о творческом сотрудничестве с китайским художественным колледжем.