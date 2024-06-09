В Петушках многодетной семье предоставили земельный участок без необходимой инфраструктуры В...

В Петушках многодетной семье предоставили земельный участок без необходимой инфраструктурыВ пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что многодетной семье в 2018 году администрацией города Покрова в общую долевую собственность предоставлен земельный участок.До настоящего времени указанный земельный участок не обеспечен инженерной инфраструктурой, а именно, отсутствует газоснабжение, водоснабжение, водоотведение.Из-за этого многодетная семья не может начать строительство и подключть возводимый дом к инженерно-техническим сетям.“В целях устранения выявленных нарушений прокурор района в Петушинский районный суд направил исковое заявление об обязании администрации города обеспечить земельный участок необходимой инфраструктурой”, - пояснили в надзорном ведомстве.Судом требования прокурора удовлетворены, исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.Аналогичным образом рассмотрено еще 2 исковых заявления.Фото fusion brain, платформа для генерации изображений