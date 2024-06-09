Владимирцам рассказали, как предотвратить пожар на даче и соблюдать безопасность По статистике,...

Владимирцам рассказали, как предотвратить пожар на даче и соблюдать безопасностьПо статистике, немалая доля пожаров летом приходится на возгорание дачных домиков. Во Владимирской области проходят регулярные рейды, проводимые сотрудниками Управления гражданской защиты города, государственного пожарного надзора, добровольных пожарных дружин в садовых обществах.Кроме того, проводятся беседы с дачниками, показывают анализ пожарной обстановки, что пожары на дачах возникают из-за того, что их владельцы не имеют представления об элементарных правилах пожарной безопасности либо грубо их нарушают.Управление гражданской защиты города, в целях обеспечения пожарной безопасности, рекомендует:- приобрести углекислотный (или порошковый) огнетушитель и научиться им пользоваться;- рядом с домом установить бочку или любую другую емкость с водой;- газовые баллоны хранить и использовать вне дома, на расстоянии не менее 5м до жилых помещений;- использовать электронагревательные приборы только заводского изготовления с автоматической защитой;- не использовать неисправные бытовые газовые приборы;- не сжигать мусор на дачном участке.Реальные способы свести возможность пожара к минимуму - это, прежде всего, неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.Номер пожарных и спасателей – «01»/«101». Единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».Фото: администрация города Владимира