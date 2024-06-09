Владимирцам рассказали, как предотвратить пожар на даче и соблюдать безопасность
По статистике,...
Владимирцам рассказали, как предотвратить пожар на даче и соблюдать безопасность
По статистике, немалая доля пожаров летом приходится на возгорание дачных домиков. Во Владимирской области проходят регулярные рейды, проводимые сотрудниками Управления гражданской защиты города, государственного пожарного надзора, добровольных пожарных дружин в садовых обществах.
Кроме того, проводятся беседы с дачниками, показывают анализ пожарной обстановки, что пожары на дачах возникают из-за того, что их владельцы не имеют представления об элементарных правилах пожарной безопасности либо грубо их нарушают.
Управление гражданской защиты города, в целях обеспечения пожарной безопасности, рекомендует:
- приобрести углекислотный (или порошковый) огнетушитель и научиться им пользоваться;
- рядом с домом установить бочку или любую другую емкость с водой;
- газовые баллоны хранить и использовать вне дома, на расстоянии не менее 5м до жилых помещений;
- использовать электронагревательные приборы только заводского изготовления с автоматической защитой;
- не использовать неисправные бытовые газовые приборы;
- не сжигать мусор на дачном участке.
Реальные способы свести возможность пожара к минимуму - это, прежде всего, неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.
Номер пожарных и спасателей – «01»/«101». Единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».
Фото: администрация города Владимира