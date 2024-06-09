Владимирская область подала 6 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов...

Владимирская область подала 6 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройстваВладимирская область ежегодно участвует в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, который проводится с 2018 года.Главная задача – поддержка проектов создания привлекательных городских пространств. Об этом рассказали в Правительстве Владимирской области.В этом году наш регион планируется направить шесть заявок:«Проект комплексного благоустройства исторического центра Гороховца «Три горошины Гороховца»«Набережная городского озера» (Гусь-Хрустальный)«Проект благоустройства площади им.Ленина «Мелодия рожка» (Камешково)«Привокзальная площадь с прилегающей территорией и памятником Н.Ф.Гастелло» (Муром)«Чёрное озеро» (Покров)«Путешествие сквозь века. Вязники – город истории»Напомним, что более 157 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в 2024 годуФото: Правительство Владимирской области