Владимирская область подала 6 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов...
Владимирская область подала 6 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства
Владимирская область ежегодно участвует в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, который проводится с 2018 года.
Главная задача – поддержка проектов создания привлекательных городских пространств. Об этом рассказали в Правительстве Владимирской области.
В этом году наш регион планируется направить шесть заявок:
«Проект комплексного благоустройства исторического центра Гороховца «Три горошины Гороховца»
«Набережная городского озера» (Гусь-Хрустальный)
«Проект благоустройства площади им.Ленина «Мелодия рожка» (Камешково)
«Привокзальная площадь с прилегающей территорией и памятником Н.Ф.Гастелло» (Муром)
«Чёрное озеро» (Покров)
«Путешествие сквозь века. Вязники – город истории»
Напомним, что более 157 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в 2024 году
Фото: Правительство Владимирской области