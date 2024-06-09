Владимирская область заняла 62 место из 85 в рейтинге по благосостоянию семей Специалисты...

Владимирская область заняла 62 место из 85 в рейтинге по благосостоянию семейСпециалисты определяли потенциально возможный остаток денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Рейтинг представили аналитики РИА Новости.При этом в такой ячейке общества проживает один или двое детей. Складывались две чистых средних годовых зарплат (без вычитания налога на доход физлиц), после этого вычитались прожиточные минимумы с учётом категории членов семьи (для работающих и детей).Учтена также потребительская корзина региона, поскольку уровень цен в субъектах отличается.Исходя из этого, во Владимирской области у среднестатистической семьи после минимальных расходов должно остаться 28 903 рублей в месяц с двумя детьми, и 43 671 рублей в месяц с одним ребёнком.По итогам 2023 года рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь после минимальных расходов в семье с двумя детьми остается чуть более 140 тысяч рублей.Вслед за ним идет Москва, где остаток составляет порядка 100 тысяч. Это самые высокие показатели по стране.На последних строчках — Ингушетия и Кабардино-Балкария.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений