Владимирским родителям на заметку: изменена форма медсправки в детский лагерь Минздрав России...

Владимирским родителям на заметку: изменена форма медсправки в детский лагерьМинздрав России изменил форму и порядок заполнения справки 079/у о здоровье ребенка, который едет в детский лагерь.Родителям ребенка перед поездкой в детский лагерь (загородный или с дневным пребыванием) необходимо получить медицинскую справку по форме № 079/у. Она позволяет врачу оперативно ориентироваться в перенесенных и хронических заболеваниях, проведенных обследованиях.В справке должны быть указаны:перенесенные заболевания, операции, травмы;результаты обследований в целях выявления туберкулеза (в дополнение к прививкам);сведения об аллергических заболеваниях и аллергических реакциях с указанием аллергена и проявлений аллергической реакции;антропометрические данные;группа здоровья и медицинская группа здоровья для занятий физкультурой;результаты осмотра на педикулез, чесотку;результаты анализов на гельминтозы."Просим пациентов и законных представителей заблаговременно обращаться к врачам-педиатрам участковым для прохождения необходимых лабораторных исследований. Перед посещением участкового врача (фельдшера) необходимо получить актуальную информацию о прививках и результатах обследования на туберкулёз в медицинских кабинетах образовательных учреждений", - пояснили в Минздраве Владимирской области.При отсутствии необходимой информации, результатов обследований на гельминты (годность 10 дней) справка 079/у не выдаётся.Фото: Минздрав Владимирской области