Владимирским родителям на заметку: изменена форма медсправки в детский лагерь
Минздрав России...
Владимирским родителям на заметку: изменена форма медсправки в детский лагерь
Минздрав России изменил форму и порядок заполнения справки 079/у о здоровье ребенка, который едет в детский лагерь.
Родителям ребенка перед поездкой в детский лагерь (загородный или с дневным пребыванием) необходимо получить медицинскую справку по форме № 079/у. Она позволяет врачу оперативно ориентироваться в перенесенных и хронических заболеваниях, проведенных обследованиях.
В справке должны быть указаны:
перенесенные заболевания, операции, травмы;
результаты обследований в целях выявления туберкулеза (в дополнение к прививкам);
сведения об аллергических заболеваниях и аллергических реакциях с указанием аллергена и проявлений аллергической реакции;
антропометрические данные;
группа здоровья и медицинская группа здоровья для занятий физкультурой;
результаты осмотра на педикулез, чесотку;
результаты анализов на гельминтозы.
"Просим пациентов и законных представителей заблаговременно обращаться к врачам-педиатрам участковым для прохождения необходимых лабораторных исследований. Перед посещением участкового врача (фельдшера) необходимо получить актуальную информацию о прививках и результатах обследования на туберкулёз в медицинских кабинетах образовательных учреждений", - пояснили в Минздраве Владимирской области.
При отсутствии необходимой информации, результатов обследований на гельминты (годность 10 дней) справка 079/у не выдаётся.
Фото: Минздрав Владимирской области