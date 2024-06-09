11 двое родилось во Владимирской области в мае. Всего за месяц на свет появилось 670 малышей: 321 девочка и 349 мальчиков. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. 238 детей родилось во

11 двое родилось во Владимирской области в мае. Всего за месяц на свет появилось 670 малышей: 321 девочка и 349 мальчиков. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. 238 детей родилось во Владимире, остальные 432 – в районах. Средний возраст мам – 27 лет, отцов – 33 года. Среди популярных имен: Александр, Михаил, Матвей и Ева,