С 1 января по 12 мая ВТБ во Владимирской области выпустил 65 тысяч Пушкинских карт. С начала года функции оператора программы перешли к ВТБ, поэтому пользователям необходимо переоформить карты.

С 1 января по 12 мая ВТБ во Владимирской области выпустил 65 тысяч Пушкинских карт. С начала года функции оператора программы перешли к ВТБ, поэтому пользователям необходимо переоформить карты.По данным Министерства Культуры РФ, из 65 тыс. выпущенных карт 64 тыс. являются действующими. Число карт с одной транзакцией превысило 40 тыс. С начала года жители Владимирской области потратили по программе «Пушкинская карта» более 44 млн рублей, 20 из которых – на билеты в кино.«Пушкинская карта остается одним из самых востребованных культурных проектов для молодежи. Мы видим, что интерес к программе стабильно растет, особенно в период каникул и крупных культурных событий. Для многих молодых людей карта становится привычным способом проводить свободное время — ходить в музеи, театры, на выставки и в кино. При этом программа продолжает развиваться: расширяется список учреждений культуры и возможностей для пользователей», — отметил управляющий ВТБ во Владимирской области Сергей Озерянский.Во время весенних каникул школьники и студенты по всей стране активно пользовались возможностями программы «Пушкинская карта». С 28 марта по 5 апреля молодые люди приобрели почти 700 тыс. билетов в кино, театры и музеи, а совокупные расходы по картам превысили 350 млн рублей. За этот же период в банке было оформлено более 120 тыс. новых карт, что втрое больше, чем в весенние каникулы прошлого года. Всего с января, когда ВТБ стал банком-оператором программы, в России было оформлено 6,5 млн карт.Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно перечисляет на нее субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия, 2 тыс. рублей из этого лимита доступно для покупки билетов в кинотеатры. Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура», ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), а также в любом офисе банка.