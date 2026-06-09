Высокотехнологичный аппарат вышел из строя из-за того, что руководство больницы с 2021 года не заключало договоры на его обслуживание.

В ходе недавнего оперативного совещания заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов сообщил о скором возобновлении работы высокотехнологичного оборудования в четвертой городской больнице.Власти региона совместно с профильными министерствами уже согласовали схему приобретения новых комплектующих в рассрочку. На данный момент специалисты подготовили всю необходимую закупочную документацию и в ближайшее время запустят процедуру проведения открытых торгов.Выход аппарата из строя стал следствием отсутствия надлежащего технического контроля. Как выяснилось, руководство медучреждения не подписывало обязательных договоров на сервисное обслуживание техники с 2021 года. Причины этой халатности установят в рамках внутренней служебной проверки.По распоряжению губернатора Александра Авдеева аналогичные инспекции «тяжелого оборудования» проведут во всех лечебных учреждениях Владимирской области. К масштабному контролю качества обслуживания медицинской техники глава региона также призвал привлечь специалистов Счетной палаты.