В экзамене принимают участие 14 154 выпускника. Организован 161 пункт проведения экзаменов, рассказали в Минобразования области. Экзаменационная работа состоит из трёх частей и включает 13

В экзамене принимают участие 14 154 выпускника. Организован 161 пункт проведения экзаменов, рассказали в Минобразования области. Экзаменационная работа состоит из трёх частей и включает 13 заданий. На их выполнение отводится 3 часа 55 минут. Для подтверждения освоения образовательных программ основного общего образования участнику ОГЭ необходимо набрать 15 баллов. Результаты станут известны ближе к 22 июня.