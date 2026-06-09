Перевод части подразделений холдинга в Доброград направлен на создание особых условий для их будущего роста.

Некоторые дочерние подразделения холдинга «Российские железные дороги» планируют переместить в город Доброград, расположенный во Владимирской области. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам агентства ТАСС генеральный директор компании Олег Белозеров.По словам главы холдинга, регион может стать местом, где будут созданы особые условия для продуктивной работы и развития отдельных направлений деятельности корпорации. При этом точные сроки возможного переезда руководителем пока не уточняются.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении на площадке ПМЭФ отмечал, что ряд крупных федеральных компаний, включая структуры железнодорожного строительства, будут переведены из соседнего региона в другие субъекты страны.Форум в Санкт-Петербурге проходил с 3 по 6 июня и был посвящен формированию новой экономической модели развития в условиях глобальных трансформаций. Главным организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс.