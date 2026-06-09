Ольга Хохлова провела Заседание Совета представительных органов муниципальных образований области в Гусь-Хрустальном. На встрече присутствовали представители всех территорий региона, а
<a href="https://33live.ru/novosti/09-06-2026-olga-xoxlova-provela-zasedanie-soveta-predstavitelnyx-organov-municipalnyx-obrazovanij-oblasti.html" target="_blank">Ольга Хохлова провела Заседание Совета представительных органов муниципальных образований области</a> - Ольга Хохлова провела Заседание Совета представительных органов муниципальных образований области в Гусь-Хрустальном. На встрече присутствовали представители всех территорий региона, а
[url=https://33live.ru/novosti/09-06-2026-olga-xoxlova-provela-zasedanie-soveta-predstavitelnyx-organov-municipalnyx-obrazovanij-oblasti.html]Ольга Хохлова провела Заседание Совета представительных органов муниципальных образований области[/url] - Ольга Хохлова провела Заседание Совета представительных органов муниципальных образований области в Гусь-Хрустальном. На встрече присутствовали представители всех территорий региона, а