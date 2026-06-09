Пообщаться со спасателями, которые дежурят на пляже — важная деталь этого выезда. Они постоянно дежурят на месте, знают свою территорию, как никто другой. Здесь, на Семязинском пруду, смотрит

Пообщаться со спасателями, которые дежурят на пляже — важная деталь этого выезда. Они постоянно дежурят на месте, знают свою территорию, как никто другой. Здесь, на Семязинском пруду, смотрит журналы учета. В нем, например, прописываются и все визиты контролирующих органов. Благоустройством территории активно занимаются, в том числе, муниципальный «Зеленый город». А вот дорога к озеру Глубокое