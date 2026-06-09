Спортсмены высоко оценили уровень подготовки трассы.

7 июня в Суздале прошел дебютный этап масштабного спортивного проекта «Tour de Russie», собравший поклонников велоспорта со всей страны. Участие в заездах приняли как профессиональные атлеты, так и любители активного отдыха, а само мероприятие стало значимой вехой в развитии событийного туризма нашего региона. Организацию праздника поддержали областное правительство и городская администрация.На старт вышли 60 велосипедистов из Санкт-Петербурга, Владимира, Нижнего Новгорода, Иваново и других городов. Спортсменам предложили выбрать одну из двух дистанций — на 60 или 114 километров — проложенных по живописным окрестностям древнего города. Заезды проходили в личном и командном зачетах, что позволило участникам продемонстрировать свои навыки и спортивный азарт.Победительница заезда на 60 километров Анна Ковалева из столичной команды «Impulse Team» отметила высокий уровень организации и важность командной поддержки на непростой трассе. Она подчеркнула, что именно сплоченность помогла ей прийти к финишу первой, и выразила желание посетить все последующие этапы всероссийского тура.Организатор проекта Екатерина Сергеева поблагодарила владимирцев за теплый прием и профессионализм в подготовке площадки. По ее словам, успешный старт в Суздале стал отличным примером продвижения здорового образа жизни, а высокий уровень безопасности и комфорта позволил всем участникам получить исключительно позитивные впечатления от гонки.